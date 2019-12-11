Дума приняла в I чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу.

В частности, документ, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

"Дело доходит уже до смертельных случаев и угроз серьезных заболеваний, - прокомментировал Рязанский последствия употребления электронных сигарет. - Рост популярности этой продукции, особенно среди молодежи, безусловно, в будущем потребует принятия дополнительных мер по охране здоровья населения".

По его словам, в настоящее время отсутствует какое-либо регулирование указанной продукции со стороны государства. "На электронные сигареты не распространяются требования технического регламента, отсутствуют ограничения их потребления и продажи. Купить их сейчас может даже ребенок", - пояснил сенатор. Такой правовой вакуум, продолжил он, создает условия "для повсеместного бесконтрольного их использования молодежью, детьми, способствует пропаганде курения". "В обществе формируется ложное позитивное восприятие этого явления", - считает он.

Как уточнил парламентарий, в отсутствие федерального регулирования уже 38 регионов приняли собственные законы об ограничении потребления и продажи электронных сигарет. Принятие и реализация законопроекта позволит снизить потребление табака и использование электронных сигарет, заключил Рязанский.

Курение кальянов в кафе

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике также сообщил, что законопроект предусматривает запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах.

Вопрос о кальянах был задан Рязанскому депутатом от КПРФ Алексеем Куринным. "Я так понимаю, что после принятия данного законопроекта в соответствии с его концепцией всем нашим кальянным как местам потребления этого дыма... придет полный конец на территории РФ?" - обратился он к сенатору.

"Да, именно так", - ответил Рязанский. При этом он заметил, что в ходе обсуждения инициативы в думском комитете по охране здоровья было высказано предложение при подготовке текста ко второму чтению обсудить, "есть ли необходимость отдавать на усмотрение региона решение вопроса о существовании кальянных как таковых", исходя из исторических и культурных особенностей конкретного субъекта РФ.

"С точки зрения нынешней редакции [законопроекта] кальян и ресторан, кальян и кафе несовместимы", - добавил Рязанский.

Смертоносная мода

"Этот законопроект касается, прежде всего, новомодных устройств, которые табачные компании разрабатывают в течение последних примерно пяти-семи лет", - пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Николай Герасименко, напомнив, что "появляются новые жевательные, сосательные и ряд других содержащих никотин препаратов".

Сейчас "очень много вопросов по электронным сигаретам, они практически не регулируются техническим регламентом, не определены запреты", добавил политик. "О том, что они менее вредны, также не стоит говорить - в 2019 году более тысячи человек в США заболели именно в связи с употреблением электронных сигарет, 20 человек погибли", - сказал он.

В настоящее время эти устройства продаются в супермаркетах, где торгуют электронной техникой, молодежь позиционирует электронные сигареты как "модное направление", не задумываясь о том, что их потребление приводит к тяжелейшим осложнениям и зачастую к болезням и гибели курильщика, продолжил единоросс. Он обратил внимание, что уже 27 регионов РФ запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

"Сегодня это никак не регулируется на федеральном уровне. И данным законопроектом вводятся те же самые места, где запрещено курение обычных сигарет, для электронных. Вводится ограничение по возрасту для продажи - с 18 лет", - уточнил парламентарий.

Также должен быть скорректирован соответствующий технический регламент, предупредил Герасименко. "Это очень серьезный вопрос. Если на пачке сигарет написано, сколько никотина, сколько смол, сколько там бензола и так далее, то в картриджах электронных сигарет вообще ничего нет", - констатировал он.