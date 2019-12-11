Путин: губернаторы и мэры должны чутко реагировать на просьбы каждого ветерана

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти на местах должны знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их обращения. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

"Руководители регионов и уже тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке", - сказал Путин.

Президент поставил задачу сделать все необходимое, чтобы наполнить мероприятия Года памяти и славы, которым по случаю 75-летия Победы объявлен 2020 год, живым, искренним, выразительным и запоминающимся содержанием. По словам Путина, нужно "исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили" - как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах и на селе.

"Везде есть свои герои Великой Отечественной войны - фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу", - сказал президент.