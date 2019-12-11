СПЧ после встречи с президентом России ждет поручений по вопросам реформы судов и экологии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) после встречи с главой государства Владимиром Путиным ожидает поручений, в частности, по вопросам судебной реформы, по теме уголовных дел против россиян на Украине и по экологии. Об этом сообщил в среду председатель СПЧ Валерий Фадеев на пресс-конференции в ТАСС.

На встрече членов СПЧ с президентом РФ во вторник, которая длилась три с лишним часа, обсуждался широкий спектр вопросов. В частности, член СПЧ и первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник предложил возродить институт следственных судей, совмещающих функции судьи и следователя, а также вернуть в подсудность судов присяжных дела в отношении педофилов и чиновников. Другой член Совета, журналист Кирилл Вышинский поднял тему об уголовных делах против 6 тыс. российских граждан на Украине.

"Важнейшие темы: развитие суда присяжных и следственные судьи, это очень важные вопросы. Проблема целых 6 тыс. российских граждан, которые фактически стали заложниками, - здесь тоже ждем поручений", - сказал Фадеев. Кроме того, он назвал тему дополнительных мер поддержки пострадавших от действий террористов в Беслане, где также ожидаются поручения.

"По экологии Сергей Цыпленков (исполнительный директор отделения международной неправительственной организации Гринпис России, член СПЧ - прим. ТАСС) рассказал, что как-то неожиданно были повышены или понижены уровни ПДК (предельно допустимой концентрации вредных веществ - прим. ТАСС). Никто толком не поймет, какие же ведомства приняли такое решение, кто же настоял на ухудшении этих самых характеристик. Будем в этом разбираться, обязательно будем разбираться", - подчеркнул Фадеев.

В свою очередь заместитель председателя Совета Ирина Киркора отметила, что, опираясь на опыт формирования поручений по итогам заседаний предыдущих лет, их подготовка займет 1-1,5 месяца.