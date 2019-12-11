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Новая система обращения с ТКО

Ульяновские власти пообещали в срок завершить переход на новую систему обращения с ТКО

Регион должен перейти на новую систему с 1 января

УЛЬЯНОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Переход Ульяновской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется завершить в срок - к 1 января 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщил министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию 9 декабря напомнил, что все регионы, за исключением нескольких городов федерального значения, должны с 1 января 2020 года полностью перейти на новую систему обращения с ТКО. Медведев заявил, что на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области реформа обращения с ТКО в срок не начнется, и потребовал объяснений.

"В настоящее время проходит конкурс на определение регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в пятой зоне деятельности. Результаты будут известны 17 декабря, до 27 декабря будет утвержден единый тариф регионального оператора, и с 2020 года Ульяновская область рассчитывает в полном объеме перейти на новую систему обращения с ТКО", - сказал Федоров.

Министр пояснил, что главная проблема по выбору пятого регионального оператора заключалась в отсутствии полигона, который вмещал бы в себя весь объем вывезенных отходов со всех шести муниципальных образований, входящих в эту зону. В их числе Радищевский, Павловский, Старокулаткинский, Новоспасский, Николаевский и Кузоватовский районы. "Минприроды региона внесло изменения в территориальную схему обращения с отходами Ульяновской области, где потоки отходов были распределены между действующими полигонами, что облегчит работу нового регоператора, который будет обслуживать южные районы", - уточнил он.

Сейчас в Ульяновской области действует четыре региональных оператора. В ноябре министр сообщил ТАСС, что пятый оператор должен начать работать с января 2020 года.

Реформа обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология".

Теги
РоссияУльяновская областьНовая система обращения с ТКО
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