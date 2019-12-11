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Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

Попытки искажения исторической правды не прекращаются, подчеркнул президент
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин раскритиковал действия Европарламента, пытающегося исказить правду о Великой Отечественной войне.

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"Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - констатировал глава государства на заседании организационного комитета "Победа".

Для примера он привел недавнюю резолюцию Европарламента, которая "поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года". "А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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