Депутат Рады от "Слуги народа" попал в больницу после драки с националистами

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки с группой бывших депутатов парламента от националистической партии "Свобода". Об этом сообщила в среду заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга", - сказала она журналистам.

Драка между депутатом президентской фракции и представителями националистической партии "Свобода" произошла во время обсуждения профильным комитетом законопроекта о рынке земли. Националисты выступают категорически против продажи земли и хотели об заявить свои требования во время заседания аграрного комитета Рады. Однако их пытались не пустить на заседание, из-за чего и возникла драка.

Президентская фракция считает, что националисты умышленно пытались сорвать работу комитета. Депутаты "Слуги народа" решили работу аграрного комитета перенести в другое, более защищенное место и провести заседание утром в четверг.

В ноябре за нападение на депутата Рады от "Слуги народа" Андрея Геруса было открыто уголовное дело в отношении экс-депутат, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. До этого было открыто уголовное дело по факту угрожающих высказываний депутата Верховной рады Софии Федины из "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.