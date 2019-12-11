Ленобласть отменила плату за вывоз мусора в частном секторе до отладки системы сбора ТКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился приостановить начисление платы за вывоз бытовых отходов в частном секторе из-за того, что система сбора и вывоза мусора не отлажена во многих населенных пунктах. Об этом губернатор написал в среду на своей странице в Instagram.

По данным властей, региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" - неправомерно выставил счета за вывоз мусора всем жителям частного сектора, вне зависимости от того, заключены ли уже договоры и установлены ли в их населенных пунктах контейнерные площадки. При этом в ряде случаев счета были выставлены сразу на год вперед.

"До 1 февраля 2020 остановил начисление платы за вывоз мусора в частном секторе. К этой дате региональный оператор с местными администрациями под надзором управления по обращению с отходами и контрольного комитета должен представить актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений. Квитанции, выставленные ранее, не подлежат оплате. В населенных пунктах, где контейнерные площадки не оборудованы, плата за мусор начисляться не будет", - написал губернатор.

В комментариях к записи Дрозденко в Instagram пользователи подтвердили, что во многих населенных пунктах контейнеры для сбора мусора не установлены или расположены так, что жителям до них не дойти, тем не менее, они получают квитанции за вывоз мусора. "Пока региональный оператор за цифрами не видит людей. Вынужден вмешаться", - отметил Дрозденко.

Контрольно-ревизионному комитету губернатора Ленинградской области дано поручение провести проверку деятельности компании по начислению платы за вывоз мусора и выставлению счетов, сообщили журналистам в пресс-службе.

С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области стартовала реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор должен обеспечить весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.