Депутаты архангельского облсобрания утвердили предельный тариф за вывоз ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания в среду на сессии в двух чтениях приняли закон о предельном тарифе за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Он составит 120 рублей в месяц с человека, передает корреспондент ТАСС.

"Теперь задача органов власти и местного самоуправления более тесно сотрудничать с региональным оператором и постараться, чтобы тариф был как можно ниже максимального <...> В дальнейшем совместно с правительством Архангельской области обсудим возможность уменьшения тарифа для детей в зависимости от их возраста, учитывая, что общий тариф был бы для них несправедлив", - сказал журналистам председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству облсобрания Виктор Заря.

Как сказала журналистам руководитель областного агентства по тарифам и ценам Елена Попова, принятый закон позволит установить льготные тарифы, если экономически обоснованный тариф превысит 520 рублей за кубометр отходов. На сегодняшний день этот тариф соответствует нормативу 120 рублей с человека в месяц. "Но норматив потребления у нас дифференцируется в зависимости от численности населенного пункта. 120 рублей с человека - это максимальный размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, установленный для жителей крупных городов. Для сельской местности потолок тарифа составит 52 рубля с человека, и не более 73 рублей будет взиматься с жителей городов численностью менее 12 тыс. человек", - уточнила она, добавив, что агентство проводит экспертизу тарифной заявки, поступившей от регионального оператора. Тариф планируется утвердить до начала 2020 года, чтобы с 1 января регоператор смог приступить к работе.

29 октября было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экоинтегратор". Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года.