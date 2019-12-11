Голикова: в России остается около 60,8 тыс. участников Великой Отечественной войны

"По состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории РФ проживают 60842 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц и членов их семей - почти 1 млн 89 тыс. человек", - сказала она на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Голикова отметила, что с 2008 года жильем были обеспечены более 308 тыс. ветеранов войны, на эти цели было направлено порядка 330 млрд рублей. В 2019 году жилищные условия улучшили 2273 ветерана ВОВ, однако "очередь пока сохраняется в небольших количествах".

Вице-премьер добавила, что с 2014 по 2018 годы капитальный ремонт сделали для 217 тыс. инвалидов ВОВ, в течение первого полугодия 2019 года - еще 12 тыс. инвалидам.

Голикова призвала регионы решить вопрос с очередью на квартиры ветеранов ВОВ. "Хотела бы обратить внимание регионов, где есть еще небольшая очередь, работать максимально оперативно, индивидуально, не откладывая на другие периоды обеспечения жильем, особенно обратить внимание на ветеранов, которые сегодня проживают в сельской местности, на качество и условия их жизни", - сказала она.

Голикова отметила, что одним из факторов образования очереди является переезд ветеранов войны из других государств в Россию.

Ежегодная диспансеризация

Ежегодной диспансеризацией охвачено на 1 ноября 2019 года 94% участников и ветеранов Великой Отечественной войны, при этом 72% прошли диспансеризацию на дому, заявила Татьяна Голикова. "На 1 ноября текущего года из общего числа лиц, подлежащих ежегодной диспансеризации, охвачено 94%, 67,5% жителей блокадного Ленинграда и 86% бывших несовершеннолетних узников и жителей гетто", - сказала она.

Голикова отметила, что в большинстве случаев медработники выезжают на дом к ветеранам войны для проведения диспансеризации. "72% прошли диспансеризацию на дому. В этой связи хочу обратиться к коллегам из регионов обеспечить максимально комфортные условия для прохождения диспансеризации", - добавила вице-премьер.

По ее словам, с начала 2019 года медицинская помощь была оказана 17,5 тыс. инвалидам, 14 тыс. из них на дому. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 358 ветеранов ВОВ.

Материальное обеспечение

Материальное обеспечение ветеранов и членов их семей увеличилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 5%. "По сравнению с предыдущим годом материальное обеспечение увеличилось в среднем на 5% и достигает от более 30 тыс. рублей у вдов военнослужащих до почти 44 тыс. рублей у участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность", - сказала Голикова, добавив, что обеспечение включает пенсию и ежемесячную денежную выплату.

Голикова отметила, что в 2020 году обеспечение увеличится до 32,3 тыс. рублей у вдов военнослужащих и 46,6 тыс. рублей у участников войны.

По ее словам, социальными услугами в 2018 году было охвачено 212 тыс. ветеранов войны. "Также в мае была осуществлена выплата в размере 10 тыс. рублей гражданам Эстонии, Литвы и Латвии, которые являются инвалидами войны. Выплату получили 66,5 тыс. человек", - заключила она.