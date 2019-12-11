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Глава Адыгеи требует от муниципалитетов обсуждать выделение грантов при депутатах и СМИ

Мурат Кумпилов также акцентировал внимание глав муниципалитетов на эффективном освоении бюджетных средств по нацпроектам и всем госпрограммам

МАЙКОП, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов требует от муниципальных властей приглашать на рассмотрение вопросов о выделении грантов депутатов, представителей правоохранительных органов и средств массовой информации. Об этом Кумпилов заявил в среду на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

"Во всех заседаниях грантовых комиссий необходимо обеспечить присутствие представителей Госсовета-Хасэ республики, правоохранительных органов и СМИ", - сказал он. Речь идет прежде всего о грантах в сфере предпринимательства и аграрно-промышленного комплекса.

Глава региона также акцентировал внимание глав муниципалитетов на эффективном освоении бюджетных средств по нацпроектам и всем госпрограммам. "Вся информация Минэкономики [Адыгеи] о ходе реализации проектов будет направляться в администрации муниципальных образований", - подчеркнул он.

В пресс-службе главы республики ТАСС сообщили, что в рамках заседания были рассмотрены итоги работы правоохранительных органов по пресечению коррупции. В частности, в пресс-службе сослались на данные врио министра внутренних дел Адыгеи Мурадина Брантова, проинформировавшего, что в общем числе выявленных тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности шесть являются резонансными.

"Результаты работы ведомства по противодействию коррупции по линии МВД России оцениваются положительно, в структуре коррупционных преступлений против госслужбы, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления выявлено 37 правонарушений, в том числе шесть фактов получения взяток", - отметили в пресс-службе. В итоге был установлен ущерб свыше 67 млн рублей.

"Ведется системная работа по контролю тендеров и конкурсов для государственных и муниципальных нужд, освоению бюджетных средств, направляемых на благоустройство территорий, развитие уличной дорожной сети и жилищно-коммунального хозяйства, модернизацию образования и здравоохранения", - отметили в пресс-службе. Особое внимание уделяется выплатам медработникам, а также грантам в сфере развития предпринимательства и в аграрном секторе. 

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