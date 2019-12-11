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ЕК представила "Зеленую стратегию" по климату и энергетике, требующую €260 млрд

Еврокомиссия также в ближайшие 100 дней представит первый "европейский закон о климате"

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия нового состава под руководством Урсулы фон дер Ляйен представила свою приоритетную задачу - "Зеленую стратегию" по климату и энергетике, требующую инвестиций в размере €260 млрд до 2030 года. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

"Еврокомиссия сегодня представила европейскую "Зеленую стратегию" - дорожную карту для обеспечения устойчивости экономики ЕС путем превращения климатических и экологических проблем в возможности во всех областях и обеспечения справедливого и инклюзивного перехода для всех", - отмечается в нем.

В документе говорится, что для достижения задач до 2030 года потребуется €260 млрд. "Достижение целей европейской "Зеленой стратегии" потребует значительных инвестиций. Достижение текущих климатических и энергетических целей 2030 года, по нашим оценкам, потребует дополнительных ежегодных инвестиций в размере €260 млрд, что составляет около 1,5% ВВП в 2018 году", - говорится в коммюнике.

В тексте также сообщается, что ЕК в ближайшие 100 дней представит первый "европейский закон о климате". "Чтобы воплотить в законодательство политические амбиции стать первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году, Еврокомиссия представит в течение 100 дней первый "европейский закон о климате", - отмечается в документе. - Для достижения наших климатических и экологических целей Еврокомиссия также представит стратегию сохранения биоразнообразия на период до 2030 года, новую промышленную стратегию и план действий по циркулярной экономике. Немедленно начнется работа по повышению целевых показателей выбросов в Европе на период до 2030 года, что позволит наметить реалистичный путь к достижению цели 2050 года".

Еврокомиссия намерена в начале 2020 года представить план устойчивого инвестирования в этот проект. "По крайней мере 25% долгосрочного бюджета ЕС должно быть выделено на климатические действия, и Европейский инвестиционный банк, Европейский климатический банк окажут дополнительную поддержку", - пояснили в ЕК. Еврокомиссия подчеркивает, что будет использовать все доступные международные платформы и организации для продвижения своих целей во всем мире, так как климатические изменения являются глобальным вызовом. "G7, G20, международные конвенции и двусторонние отношения будут использоваться для того, чтобы убедить других активизировать свои усилия", - говорится в заявлении ЕК.

Следующим шагом должно стать одобрение Европарламентом и Евросоветом "Зеленой стратегии" ЕС, после чего проект будет запущен.

Теги
БельгияФон дер Ляйен, Урсула
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