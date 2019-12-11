{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Mail.ru Group запустила новый кулинарный медиапроект Hi-chef

Ресурс разработан специально для смартфонов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компания Mail.ru Group запустила новый медийный продукт Hi-chef, посвященный кулинарии. Об этом в среду сообщили в компании.

"Mail.ru Group представила новый медиапроект Hi-chef. Кулинарный ресурс был разработан специально для смартфонов, а голосовое управление делает его максимально удобным для всех современных пользователей, которые любят готовить. Партнером проекта стал METRO Cash & Carry. В рамках сотрудничества будет доступна опция быстрого оформления доставки необходимых продуктов прямо на сайте Hi-chef", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент база состоит из более чем 9 тыс. рецептов, существенная часть которых отобрана командой проекта Леди Mail.ru. Интерфейс сервиса был создан специально для смартфонов. В сервисе шаги рецептов представлены в виде сторис, а для опытных кулинаров есть опция просмотра текста рецепта целиком.

"Отличительная особенность Hi-chef от других сайтов с рецептами - интеграция с голосовым навигатором. Он позволит перемещаться внутри карточек рецептов, перелистывая их специальными командами, не прибегая к помощи рук. Маруся - именно ее голосом будет говорить навигатор - озвучит этапы приготовления блюд и подскажет необходимые ингредиенты", - добавили в компании.

Кроме этого, у сервиса настроена интеграция с METRO Cash & Carry, откуда пользователи смогут заказывать продукты для приготовления того или иного блюда. Доставка продуктов на дом будет осуществляться из сети гипермаркетов в 15 городах России. Полноценно эта опция заработает уже в начале следующего года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Новогоднее праздничное освещение включили на мостах Санкт-Петербурга
Тематическое праздничное освещение впервые появилось на Володарском мосту, который связывает южные и правобережные районы города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС