Mail.ru Group запустила новый кулинарный медиапроект Hi-chef

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компания Mail.ru Group запустила новый медийный продукт Hi-chef, посвященный кулинарии. Об этом в среду сообщили в компании.

"Mail.ru Group представила новый медиапроект Hi-chef. Кулинарный ресурс был разработан специально для смартфонов, а голосовое управление делает его максимально удобным для всех современных пользователей, которые любят готовить. Партнером проекта стал METRO Cash & Carry. В рамках сотрудничества будет доступна опция быстрого оформления доставки необходимых продуктов прямо на сайте Hi-chef", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент база состоит из более чем 9 тыс. рецептов, существенная часть которых отобрана командой проекта Леди Mail.ru. Интерфейс сервиса был создан специально для смартфонов. В сервисе шаги рецептов представлены в виде сторис, а для опытных кулинаров есть опция просмотра текста рецепта целиком.

"Отличительная особенность Hi-chef от других сайтов с рецептами - интеграция с голосовым навигатором. Он позволит перемещаться внутри карточек рецептов, перелистывая их специальными командами, не прибегая к помощи рук. Маруся - именно ее голосом будет говорить навигатор - озвучит этапы приготовления блюд и подскажет необходимые ингредиенты", - добавили в компании.

Кроме этого, у сервиса настроена интеграция с METRO Cash & Carry, откуда пользователи смогут заказывать продукты для приготовления того или иного блюда. Доставка продуктов на дом будет осуществляться из сети гипермаркетов в 15 городах России. Полноценно эта опция заработает уже в начале следующего года.