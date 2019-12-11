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Подготовка к 75-летию Победы

Казаки Кубанского казачьего войска примут участие в юбилейном параде Победы в Москве

Они будут участвовать в параде во второй раз. Впервые они прошли по брусчатке Красной площади в 2015 году

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ приняло решение о включении в состав расчетов юбилейного парада Победы в Москве казаков Кубанского казачьего войска, сообщил в среду ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Казаки Кубанского казачьего войска примут участие в юбилейном Параде Победы в Москве 9 мая 2020 года, решение о включении в состав парадных расчетов 99 казаков принято Минобороны России. Безусловно, это большая честь для нас", - сказал он.

Кубанские казаки уже второй раз будут участвовать в главном шествии страны, посвященном Победе в Великой Отечественной войне. Впервые они прошли по брусчатке Красной площади в 2015 году и вновь удостоены этой чести в год 75-летия Победы, пояснил Кондратьев.

"Это признание значимости казаков в жизни региона и страны. Это дань памяти героям-казакам, положившим жизнь за Отечество и победивших", - добавил губернатор Краснодарского края.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПодготовка к 75-летию Победы
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