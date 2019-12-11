Глава Россотрудничества подвела итоги работы агентства и рассказала о планах на 2020 год

ЛЮБЛЯНА, 11 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество в 2020 году продолжит уделять особое внимание укреплению связей молодежных профессиональных общественных объединений, продвижению русского языка и российской культуры за рубежом. Об этом сообщила в среду журналистам руководитель агентства Элеонора Митрофанова, подводя итоги уходящего 2019 года и делясь планами на 2020 год.

"В будущем году одним из основных приоритетов агентства станет укрепление связей молодежных профессиональных сообществ и общественных объединений. Одной из таких программ является "Новое поколение". По итогам года мы приняли 1004 человека из 110 стран, - отметила она. - Это лидеры в своих направлениях, журналисты, молодые парламентарии и молодые дипломаты".

Кроме того, продолжила Митрофанова, в 2020 году совместно с миграционной службой планируется "запустить сервис "Образование в России" для иностранцев, желающих обучаться в России".

Уходящий год, по мнению руководителя Россотрудничества, доказал востребованность развития гуманитарных связей, в том числе на пространстве СНГ. "Формируемые у молодого поколения жизненные ориентиры, модели поведения играют значительную роль для будущего развития взаимоотношений народов и стран. В связи с этим в образовательной сфере на передний план выдвигается задача недопущения обособления национальных систем образования стран СНГ от российского образовательного пространства", - сказала Митрофанова, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По ее словам, эффективным шагом по сохранению русскоязычного пространства в странах ближнего зарубежья "могло бы стать билингвальное образование". "Определенные наработки в этом направлении уже имеются", - добавила она.

В 2020 году Россотрудничество организует ряд крупных выставок, круглые столы историков, показ художественных и документальных военных фильмов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию массовой эмиграции из Крыма во время Гражданской войны. По ее словам, "важно противодействовать искажению истории, которое сейчас происходит повсеместно". "Необходимо обсуждать с молодежью тему исторической памяти, а также уделять внимание сохранению совместного исторического прошлого", - резюмировала Митрофанова.