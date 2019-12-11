Кириенко: законопроект о присвоении звания "Город трудовой доблести" готов к внесению в ГД

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о подготовке законопроекта, которым предлагается ввести на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести", документ может быть внесен в Госдуму в ближайшее время в случае одобрения президентом РФ Владимиром Путиным.

"Предложение, которое было предварительно подготовлено и согласовано в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы, проведением года Памяти и славы в целях увековечивания памяти о героизме и самоотверженности тружеников тыла, значительного вклада городов и предприятий военно-промышленного комплекса, победы над нацизмом, предлагается принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести", - сказал Кириенко в ходе заседания оргкомитета "Победа" в среду.

По его словам, такое звание может быть присвоено городам РФ, "внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и обеспечение трудового подвига в тылу". "Исходим из того, что присвоение городам указанного звания несет значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества", - сказал Кириенко. "Уважаемый Владимир Владимирович, - обратился он к присутствующему на заседании Путину. - В случае вашего одобрения - законопроект полностью готов - он может быть оперативно внесен в Госдуму".

Кириенко добавил, что за последнее время поступило "очень много обращений, связанных с тем, что есть значимая часть городов, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но которые обеспечивали победу подвигом тружеников тыла с точки зрения обеспечения фронта всем необходимым, всем, что связано с созданием условий для победы".

Оргкомитет "Победа" был создан в августе 2000 года. Он разрабатывает предложения президенту РФ по определению приоритетных направлений государственной политики в области патриотического воспитания, решению проблем ветеранов. Кроме того, комитет готовит и проводит мероприятия в связи с памятными событиями в военной истории России, а также координирует работу органов власти, общественных организаций и граждан по этим направлениям. В состав оргкомитета входят руководители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы и министерств, а также полпреды президента в федеральных округах и представители ряда общественных организаций.