В Карелии за 15 лет намерены нарастить турпоток в 2,5 раза за счет развития инфраструктуры

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии разработали стратегию развития туризма до 2035 года, цель которой - увеличение турпотока с 850 тыс. до 2 млн человек через 15 лет. Для этого регион создает условия для работы новых инвесторов и более активно займется продвижением республики за ее пределами, сообщила в среду ТАСС начальник регионального управления по туризму Екатерина Биктимирова.

"В этом году мы закончим написание стратегии развития туризма до 2035 года, и можем уже с предпринимателями разговаривать на одном языке, чтобы они понимали, какой у нас вектор развития. Основное - это увеличение туристского потока и увеличение доли иностранных туристов <…> К 2035 году нам нужно достигнуть цифры 2 млн туристов, мы для себя поставили такую цель. Сейчас у нас 850 тыс. туристов [посещают Карелию за год]. Будут предприняты такие меры, которые позволят двигаться вперед", - сказала собеседница агентства.

Правительство республики уже оказывает государственную поддержку в виде налоговых льгот для инвесторов, которые хотят развивать туризм - строить новые гостиницы, места размещения, организовывать и благоустраивать экотропы и веломаршруты. Ремонт дорог, который ведется сегодня в Карелии за счет региональных и федеральных средств, постепенная газификация территорий, также сделает отдых в регионе комфортнее для туристов, а территорию привлекательнее для турбизнеса. Новая стратегия туризма предполагает и дополнительные средства на продвижение Карелии в социальных сетях, и отдельные рекламные кампании в столичных городах страны.

"Нам еще есть куда развиваться в плане продвижения: до сих пор туристы приезжают и удивляются, как у нас хорошо. Необходим целый комплекс мероприятий: это и представленность в интернете, на что мы заложили средства, а также мы будем полностью задействовать возможности социальной рекламы Москвы и Санкт-Петербурга", - сказала Биктимирова.

По словам начальника управления по туризму, в силу больших расстояний и расходов на трансферт туры в Карелии достаточно дорогие, и их стоимость не будет снижаться. По подсчетам специалистов, в среднем без учета платы за транспорт турист платит 3,7 тыс. рублей в сутки. Поэтому в республике решили сконцентрироваться на привлечении платежеспособных туристов, что потребует высокого уровня обслуживания и качества услуг.

"Мы будем делать упор и продвигать предпринимателей, которые дают качественный продукт в [разработанной] стилистике. Сущность нашего бренда - это легендарная Карелия, куда будут входить объекты скандинавского, нордического стиля, чтобы мы формировали визуальную среду удобную для туриста. Мы позиционируем себя с севером России, близкого к Европе, то есть мы не Вологда, не центральная часть России, чтобы турист понимал, зачем он едет. Мы почти как Финляндия, только в России", - отметила Биктимирова.

Туризм в Карелии

Карелия - один из наиболее известных российских регионов в международном туризме. На территории республики находятся несколько уникальных архитектурных и историко-культурных объектов, в том числе ансамбль Кижского погоста (музей-заповедник "Кижи"), включенный в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Валаамский монастырь, а также претендующие на включение в список объектов ЮНЕСКО древние наскальные рисунки - петроглифы. В регионе создано 146 особо охраняемых природных территорий - это 5% от всей площади Карелии, в том числе федеральные заповедники "Кивач", "Костомукшский", национальные парки "Ведлозерский", "Паанаярви", "Калевальский", "Ладожские шхеры". Большой популярностью у туристов пользуется горный парк "Рускеала" - памятник природы и истории горного дела России и Финляндии. В 2018 году парк посетили более 300 тыс. туристов.