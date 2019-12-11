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Подготовка к 75-летию Победы

Минобороны запустит пять агитпоездов в честь 75-летия Победы

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что один из них проедет до Брестской крепости в Белоруссии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ запустит пять агитпоездов в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, один из них проедет до Брестской крепости в Белоруссии. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российского комитета "Победа".

"С учетом общественной позитивной оценки патриотических акций Минобороны "Эшелоны Победы" в 2020 году мы формируем пять агитпоездов в военных округах и на Северном флоте. Таким образом, будут охвачены все регионы России. Кроме того, предполагается проезд агитпоезда Западного военного округа по территории Белоруссии, во время этого будут проведены патриотические акции в городе-герое Минске и крепости-герое Бресте", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что Минобороны ведет работу по созданию мемориальной мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет размещаться на прихрамовой территории главного храма ВС РФ. Его планируется открыть в парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"С помощью мультимедийных систем здесь будет размещено более 33 млн имен участников Великой Отечественной войны и сохранившиеся фотографии. В настоящее время обработана информация о 15 млн человек, в том числе с фотографиями - 1 млн. Получены обобщенные материалы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Эстонии. На сайте "Дорога памяти" размещена информация о 344 тыс. человек и их фотографии, а также 5156 фронтовых писем", - рассказал Шойгу.

Он напомнил, что по периметру музея на мемориальных плитах будут размещены латунные гильзы с землей и водой с мест захоронения советских воинов, которую собрали с 15 тыс. воинских захоронений во всех регионах РФ. По словам главы военного ведомства, во взаимодействии с МИД организована работа по передаче земли с более чем 10 тыс. захоронений в 46 иностранных государствах. "Акцию дорога памяти положительно восприняли во многих государствах. Но, к сожалению, есть и исключения", - добавил Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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