Второй сосудистый центр в Карелии откроют в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Еще один сосудистый центр в Карелии создадут в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) РФ по итогам встречи секретаря СБ Николая Патрушева, возглавляющего госкомиссию по подготовке к 100-летию Республики Карелия, с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

"Принято решение о создании второго сосудистого центра на базе больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В Карелии уже действует один региональный сосудистый центр на базе республиканской больницы им. Баранова для помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, его комплектование продолжается. В 2020 году реконструкция ждет терапевтический корпус больницы. В то же время принято решение создать второй специализированный сосудистый центр, но уже на базе больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, где продолжается строительство нового приемного отделения.

Участники встречи отметили позитивные изменения в системе оказания медпомощи в регионе. Так, министр здравоохранения положительно оценила работу открывшегося в прошлом году республиканского перинатального центра. При поддержке Госкомиссии в 2020 году на территории старейшего курорта России - "Марцинальных вод" - появится новая газовая котельная, которая должна сократить расходы санатория, находящегося в тяжелом экономическом положении (по итогам 2018 года кредиторская задолженность превысила 50 млн рублей).

"За время работы Государственной комиссии в Республики Карелия с 2013 года введено в эксплуатацию 36 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), до конца 2019 года запланировано приобретение и оснащение еще трех ФАП. В 2020 году предусмотрено приобретение передвижных медицинских комплексов на сумму более 81 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Государственная комиссия образована указом президента России в 2013 году для подготовки к столетнему юбилею региона, который отмечается в 2020 году. Работа комиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.