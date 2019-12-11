{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Второй сосудистый центр в Карелии откроют в Петрозаводске

Он будет создан на базе больницы скорой медицинской помощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Еще один сосудистый центр в Карелии создадут в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) РФ по итогам встречи секретаря СБ Николая Патрушева, возглавляющего госкомиссию по подготовке к 100-летию Республики Карелия, с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

"Принято решение о создании второго сосудистого центра на базе больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В Карелии уже действует один региональный сосудистый центр на базе республиканской больницы им. Баранова для помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, его комплектование продолжается. В 2020 году реконструкция ждет терапевтический корпус больницы. В то же время принято решение создать второй специализированный сосудистый центр, но уже на базе больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, где продолжается строительство нового приемного отделения.

Участники встречи отметили позитивные изменения в системе оказания медпомощи в регионе. Так, министр здравоохранения положительно оценила работу открывшегося в прошлом году республиканского перинатального центра. При поддержке Госкомиссии в 2020 году на территории старейшего курорта России - "Марцинальных вод" - появится новая газовая котельная, которая должна сократить расходы санатория, находящегося в тяжелом экономическом положении (по итогам 2018 года кредиторская задолженность превысила 50 млн рублей).

"За время работы Государственной комиссии в Республики Карелия с 2013 года введено в эксплуатацию 36 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), до конца 2019 года запланировано приобретение и оснащение еще трех ФАП. В 2020 году предусмотрено приобретение передвижных медицинских комплексов на сумму более 81 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Государственная комиссия образована указом президента России в 2013 году для подготовки к столетнему юбилею региона, который отмечается в 2020 году. Работа комиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Удмуртия планирует к 2022 году вдвое увеличить объем отсортированного мусора
Такого показателя республика намерена добиться благодаря открытию новых сортировочных станций в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС