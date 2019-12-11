Участники турмаршрута на Юге России в 2020 году отметят юбилей Боспорского царства

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Туристы смогут в 2020 году отпраздновать годовщину основания античного государства Боспорское царство в регионах, вошедших в межрегиональный турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства". На Кубани начали подготовку праздничных мероприятий, которые также пройдут в Ростовской области, Крыму и Севастополе, рассказал ТАСС председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" запущен в 2019 году. Он объединяет объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе: уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, их дополняют современные объекты винного туризма и тематические шоу. В Краснодарском крае расположены треть площадок, вошедших в этот турмаршрут, с начала года их посетили порядка 500 тыс. туристов.

"Следующий год будет особым - исполняется 2,5 тыс. лет со дня основания Боспорского царства. Мы сейчас готовим большую насыщенную программу для любителей историко-культурного наследия по проведению целого ряда как крупнейших, так и небольших мероприятий, которые будут посвящены этой дате. Мы активно работаем с регионами, вошедшими в проект, формируем единый общий план, который будет реализовываться в течение года, привлекать внимание новых туристов", - сказал Чайка.

Он добавил, что в рамках праздничных мероприятий на Кубани состоится ряд фестивалей: "Горгиппия - жемчужина Боспора" в Анапе, шоу "Гладиаторы Рима" и "Амазонки Боспорского царства" в Новороссийске, а также винодельческие площадки региона примут участие в фестивале "Винные дороги Боспорского царства". Одним из центральных событий года станет проведение первого в истории международного форума об античном наследии страны, он соберет археологов и экскурсоводов, директоров музеев и туроператоров, общественных деятелей и предпринимателей из России, Греции, Франции, Германии и других стран. Столицей форума станет город Сочи.

Уже через год после запуска туристический проект об историко-культурном наследии страны стал пользоваться популярностью у россиян. Кроме того, к нему проявляют интерес также иностранные туристы, в том числе жители Австрии, Словении, Японии, Германии, Китая, подчеркнул председатель регионального отделения РГО. По данным администрации Краснодарского края, всего объекты "Золотого кольца Боспорского царства" во всех регионах, через которые проходит маршрут, уже посетили 1,5 млн человек.

"С некоторыми из этих стран есть договоренности о создании регулярных поездок сюда. В частности, коллеги из Германии прорабатывают очень активно такую возможность, чтобы, помимо пилотного проекта, который был уже реализован, организовывать регулярные поездки на объекты "Золотого кольца Боспорского царства". Мы сейчас ведем переговоры с целым рядом других стран, потому что мы заинтересованы в привлечении иностранных туристов для того, чтобы они знакомились с уникальным историко-культурным наследием Юга России", - сказал глава краснодарского регионального отделения РГО.

Античный Новый год

Только в Краснодарском крае тематические экскурсии по "Золотому кольцу Боспорского царства" реализуют четыре туроператора. Руководитель одного из них, компании "Риал-тур", Римма Алексаньянц рассказала ТАСС, что на Кубани в преддверии новогодних праздников разработали дополнительные программы.

"Для большей популяризации объектов "Золотого кольца Боспорского царства" мы сформировали из них небольшие отдельные программы. Мы привозим отдыхающих в Геленджике в культурный центр "Старый парк", на шоу-парк "Римская империя", возим в Абрау-Дюрсо", - сказала собеседница агентства.

Начальник участка экскурсионного обслуживания культурного центра "Старый парк" в Геленджике, который является одной из площадок "Золотого кольца Боспорского царства", Евгения Пожидаева рассказала ТАСС, что на новогодние праздники в парке готовятся к большому количеству гостей. "Гости всегда приходят прямо 1 января и ждут нашего открытия, поэтому в этом году мы увеличили время работы парка на новогодние праздники", - сказала Пожидаева.

Она уточнила, что в этом году в парке оборудовали специальные новогодние фотозоны для туристов, в вечернее время будут работать особые эффекты иллюминации, организованы тематические экскурсии о праздновании Нового года различными цивилизациями, будет работать ярмарка сувениров ручной работы, которые посвящены античному наследию Краснодарского края. Собеседница добавила, что парк примет участие в предстоящем в 2020 году праздновании годовщины основания Боспорского царства, программа мероприятий уже разрабатывается.

Специалист по связям с общественностью центра винного туризма "Абрау-Дюрсо", также являющегося площадкой "Золотого кольца Боспорского царства", Виктория Силакова рассказала ТАСС, что на новогодние праздники традиционного ожидается большой поток туристов. "С 31 декабря по 8 января у нас пройдут новогодние каникулы, новогодние программы запланированы во всех объектах центра "Абрау-Дюрсо", - сказала Силакова.

По ее словам, для туристов в новогодние праздники экскурсии по русскому винному дому будет проводить Снегурочка, 6 и 7 января в центре винного туризма пройдут рождественская ярмарка и святочные игры. Также винный дом намерен принять участие в праздновании годовщины основания Боспорского царства в 2020 году. "Будет логично, что все объекты, вошедшие в турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", проведут свои праздничные программы в честь этой годовщины", - отметила собеседница.

Из Античности в будущее

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. В мае проект стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности", набрав порядка 21 тыс. голосов, в ноябре удостоился международной премии Traveler`s Award 2019 от издания National Geographic, которая среди экспертов отрасли считается туристическим "Оскаром".

Осенью 2019 года на Кубани стартовали съемки документального фильма об объектах "Золотого кольца Боспорского царства". По задумке авторов, он должен был выйти в эфир на одном из федеральных телеканалов в начале 2020 года. Чайка рассказал ТАСС, что уже есть предварительные договоренности о том, что фильм выйдет в эфире ни одного, а нескольких федеральных каналов.

"В начале года выйдет документальный фильм "Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства" с известным ведущим телеканалов "Россия-1", "Россия 24" Михаилом Зеленским, который будет рассказывать и показывать все дестинации проекта, которые будут привлекать гостей и туристов приехать сюда. Премьерный показ будет в Москве, куда будут приглашены все амбассадоры проекта, представители федеральных органов власти, бизнес-сообщества, а также мы работаем над тем, чтобы премьерный показ до выхода в эфир состоялся и во всех четырех регионах, вошедших в проект", - сказал он.

Председатель краевого отделения РГО рассказал, что также началась подготовка путеводителей и книг о "Золотом кольце Боспорского царства" как минимум на двух языках - русском и английском, а в будущем могут появиться и на других языках. Также, по его словам, на 2020 год уже запланирована большая специальная экспедиция экспертов туристической отрасли страны по маршруту, которая позволит продвигать его еще шире.

В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили ТАСС, что в маршрут "Золотого кольца Боспорского царства" на конец 2019 года входят 33 региональные площадки. Так, например, из самых интересных в Геленджике туристам предлагают посетить культурный центр "Старый парк", шоу-парк "Римская империя" и Греческий культурный центр, в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском - музей истории зарождения виноделия "Хвала вину из глубины веков", культурно-туристический комплекс "Россия". В Анапе путешественники могут побывать в археологическом заповеднике "Горгиппия", а в Темрюкском районе их ждут экскурсии в Таманский музейный комплекс, музей-заповедник "Фанагория".