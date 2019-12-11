{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав подтвердил договоренности о поставке антибиотика "Фортум" в Россию

Препарат используется для терапии у пациентов с муковисцидозом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минздрав России подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум", который используется для терапии у пациентов с муковисцидозом, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на представителя фармкомпании GSK, что после встречи с Министерством здравоохранения РФ и Росздравнадзором была достигнута договоренность о внеплановой поставке препарата "Фортум" в лечебные учреждения. Как отметил представитель компании производителя антибиотика, такая договоренность была достигнута в качестве краткосрочной меры, а произведенный объем будет доставлен безвозмездно через благотворительные фонды.

"В Минздраве подтвердили информацию о проведенных переговорах и достигнутых договоренностях с представителями фармкомпании GSK", - говорится в сообщении ведомства.

В СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики, которые используются при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сценарий фильма "Зеркало" с автографом Тарковского продан за 1,2 млн рублей
Стартовая цена составляла 630 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС