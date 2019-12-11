Минздрав подтвердил договоренности о поставке антибиотика "Фортум" в Россию

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минздрав России подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум", который используется для терапии у пациентов с муковисцидозом, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на представителя фармкомпании GSK, что после встречи с Министерством здравоохранения РФ и Росздравнадзором была достигнута договоренность о внеплановой поставке препарата "Фортум" в лечебные учреждения. Как отметил представитель компании производителя антибиотика, такая договоренность была достигнута в качестве краткосрочной меры, а произведенный объем будет доставлен безвозмездно через благотворительные фонды.

"В Минздраве подтвердили информацию о проведенных переговорах и достигнутых договоренностях с представителями фармкомпании GSK", - говорится в сообщении ведомства.

В СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики, которые используются при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.