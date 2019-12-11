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Новый год и Рождество - 2020

Воронежский губернатор объявил в регионе публичный опрос по выходному дню 31 декабря

На данный момент 31 декабря объявили выходным днем власти Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.

ВОРОНЕЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пригласил воронежцев к участию в публичном опросе о том, сделать выходным днем 31 декабря или оставить его рабочим. Об этом Гусев сообщил на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Вы много пишете с просьбой сделать 31 декабря выходным днем. Давайте решим вместе: отдыхаем ли 31-го с учетом, что суббота, 28 декабря, будет рабочим днем?" - написал Гусев в своем аккаунте, предваряя начало публичного опроса.

На данный момент 31 декабря объявили выходным днем власти Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.

Президент России Владимир Путин во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

 

Теги
РоссияВоронежская областьНовый год и Рождество - 2020
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