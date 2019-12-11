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Более 12 тыс. туристов посетили Красную Поляну за первые выходные горнолыжного сезона

Он стартовал на две недели раньше - 6 декабря

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. туристов посетили курорт "Красная Поляна" Краснодарского края в первые выходные после открытия горнолыжного сезона, сообщает пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

6 декабря на курорте "Красная поляна" на две недели раньше стартовал горнолыжный сезон. Досрочный старт стал возможен из-за хороших погодных условий и обилия снега.

"За три дня со старта горнолыжного сезона заснеженные вершины посетили более 12 000 гостей, которые отметили отличную плотность снежного покрова и высокое качество подготовленных трасс", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что горнолыжные склоны открылись в долинах Цирк-2 и Цирк-3 на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Сейчас для лыжников и сноубордистов доступны четыре трассы, а также несколько линий сноупарка, который постепенно будет дополняться трамплинами, перилами и другими фигурами. Торжественное открытие горнолыжного сезона запланировано на 14 декабря, в программе в том числе спортивные соревнования лыжников и сноубордистов.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горнолыжных курорта: "Роза хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (Бавший "Горки Город"). Они включают в себя 110 горнолыжные трассы разного уровня сложности общей протяженностью более 177 км, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.

В пресс-службе другого курорта - "Роза хутор" - ранее сообщали, что в связи с благоприятными условиями катания на курорте стартуют на неделю раньше - 13 декабря, а торжественное открытие зимнего сезона состоится 21-го числа.

Теги
РоссияКраснодарский край
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