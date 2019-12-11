Минобрнауки предложило направить на поддержку опорных вузов около 9 млрд рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки разработало проект постановления правительства, в котором предлагается направить около 9 млрд рублей на поддержку опорных университетов в 2020-2024 годы. Документ опубликован в среду на портале проектов правовых актов.

"Направить бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в размере 1 670,0 млн рублей в 2020 году, 1 880,1 млн рублей в 2021 году, 1 847,13 млн рублей в 2022 году, 1 847,13 млн рублей в 2023 году и 1 847,13 млн рублей в 2024 году на осуществление государственной поддержки образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики эи социальной сферы (опорных университетов)", - говорится в проекте постановления

Ежегодно субсидии должны получать не менее 80 вузов, следует из документа.

Кроме того, Минобрнауки предлагает создать совет по реализации программ трансформации опорных университетов, который будет иметь статус межведомственного совещательного органа. Совет должен оценивать и составлять предложения для совершенствования программ трансформации опорных вузов, принимать их отчеты, формировать планы государственной поддержки университетам, рекомендовать международные предметные или отраслевые рейтинги.

Опорные университеты создаются в регионах России на основе объединения существующих высших учебных заведений. Такой вуз ориентирован на поддержку развития региона посредством обеспечения местного рынка труда высококвалифицированными специалистами, решения актуальных задач региональной экономики и реализации совместно с регионом и его предприятиями образовательных и инновационных проектов.

Первый этап конкурсного отбора Минобрнауки провело в 2016 году, по его итогам было выбрано 11 опорных университетов. В 2017 году был проведен второй этап и были определены две группы вузов: восемь вузов-победителей получили федеральное финансирование на выполнение программы развития, еще 14 университетов получили финансовую поддержку региона с учетом методической помощи за счет средств Минобрнауки.