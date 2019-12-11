Эпидпорог по ОРВИ превышен в Орловской, Брянской и Владимирской областях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) превышен в Орловской, Брянской, Владимирской областях, сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора. В Рязанской области эпидпорог превышен в детской возрастной группе.

Более чем на 11% превышен эпидпорог в Орловской области, среди детей превышение составляет 20%. Всего в регионе за медицинской помощью обратились 4,4 тыс. человек, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. "Ограничительные мероприятия введены по классам в 15 общеобразовательных учреждениях области, в том числе в девяти общеобразовательных учреждениях Орла", - говорится в сообщении.

К медикам во Владимирской области обратились свыше 10,3 тыс. человек, что выше эпидпорога на 9,2%, случаев заболевания гриппом не выявлено. В Рязанской области, по данным управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 14,9%, по Рязани - на уровне эпидемического порога. Однако в детской возрастной группе эпидпорог превышен на 20,8%.

В Брянской области зарегистрировано свыше 6,1 тыс. случаев ОРВИ, заболеваемость среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 11,5%. "Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах, кроме группы детей до двух лет", - отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, добавив, что в областном центре эпидпорог превышен на 9,2% среди детей 3-6 лет и старше 15 лет.