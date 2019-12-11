Минобрнауки: цифровизация вузов должна базироваться на реальных проблемах студентов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Все цифровые решения, которые внедряются в сферу высшего образования, и университетов в частности, должны быть построены на основе конкретных кейсов и проблем, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты, в таком случае цифровизация вузов будет полезна для всех участников образовательного процесса. Такое мнение высказал в среду временно исполняющий обязанности директора департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Минобрнауки Антоний Швиндт на форуме "Вузпромэкспо", который проходит в Москве.

"Конечно, в основе всех наших цифровых решений должны быть понятные юзеркейсы и понятные сервисы, которые будут помогать студентам и тем людям, которые уже на рынке труда, но хотят либо повысить свою квалификацию либо сменить профессиональные треки развития", - отметил он в ходе дискуссии, посвященной трансформации цифровизации высшего образования в России. Модератором мероприятия выступила руководитель направления "Демография" портала "Будущее России. Национальные проекты" Кристина Соловьева.

Само понятие цифровой университет, по словам Швиндта, заключается в совокупности нормативных и технологических требований, которые будут предъявляться к организации цифрового пространства вузов. "Для нас как для регулятора цифровой университет - это набор технологических и нормативных требований, которые в цифровой среде университета мы можем сформулировать. Нам очень важно соблюдая права вуза на автономию, задавать некие требования к тем типам данных, которые генерятся, которые выходят из университета и которые он может забирать из тех информационных систем, которые есть", - пояснил он.

Такие меры необходимы в силу появления все большего количества сервисов и платформ, которые активно развиваются и уже начинают конкурировать друг с другом. Например, в части непрерывного образования, отметил Швиндт, одни институты сами разрабатывают различного рода программы, в то время как другие покупают их извне и потом адаптируют под себя внутри вуза. "Поэтому нам здесь важен набор этих требований, а какие решения использовать, университеты выбирают сами", - пояснил он.

Единая платформа

В свою очередь Минобрнауки в рамках нацпроекта образования планирует объединять решения и программы вузов на базе единой платформы. "У нас есть новая платформа, которую планируется создавать в рамках нацпроекта "Образование" - это интеграционная платформа непрерывного образования: некий маркетплейс непрерывного образования тех программ, которые уже реализуются или будут реализовываться", - объяснил чиновник.

Другим цифровым решением, над которым работает Минобрнауки, станет сервис "Поступление в вуз онлайн", полномасштабное внедрение которого состоится в 2021 году. "В следующем году мы запускаем пилотный суперсервис "Поступление в вуз онлайн" - 52 вуза уже согласились войти в эксперимент, и вместе с ними мы этот суперсервис обкатываем, а с 2021 года планируем его полномасштабное внедрение", - рассказал представитель министерства.