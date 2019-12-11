Депутат Госдумы от Крыма назвала трагифарсом вынесенный ей заочно в Киеве приговор суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко назвала трагифарсом вынесенный ей заочно судом в Киеве приговор.

Ранее в среду так называемая прокуратура Автономной республики (АР) Крым сообщила, что Святошинский районный суд Киева заочно приговорил Савченко, которая являлась депутатом Верховной рады АР Крым VI созыва, к 14 годам лишения свободы "за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины ("Государственная измена")". Согласно приговору суда, госизменой считается участие Савченко в заседании бывшей Верховной рады Автономной республики Крым, на котором было принято постановление "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым", что "в дальнейшем привело к оккупации полуострова Крым".

"Относиться к этому приговору нужно как к трагифарсу. На мою жизнь это не повлияет. Я горжусь тем, что принимала участие в тех абсолютно правильных и правовых решениях, которые привели к возвращению Крыма и крымчан на историческую Родину - в Россию", - сказала в среду Савченко ТАСС.

По ее словам, на момент переворота в Киеве Верховный совет Крыма был единственным легитимным законодательным органом, и депутаты приняли решения в интересах своих избирателей - крымчан.

В настоящее время Савченко является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", избиралась по 21-му Евпаторийскому одномандатному избирательному округу Республики Крым.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.