{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жириновский предложил Путину сделать новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

Остальные дни январских праздников можно добавить индивидуально к отпуску, считает парламентарий
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ряде идей, которые поддерживает партия, в том числе - об объявлении 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул. Беседа главы государства с парламентарием состоялась поздно вечером в среду в Кремле по случаю предстоящего 30-летия ЛДПР.

"Мы предложили 31 декабря [сделать выходным днем], и где-то уже губернаторы приняли [такое] решение", - сказал Жириновский. Январские же праздники, по мнению лидера ЛДПР, можно сократить: "Третьего [января] - на работу".

Остальные же дни январских праздников, как считает парламентарий, можно добавить человеку индивидуально к отпуску. "Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы", - подчеркнул глава ЛДПР.

Жириновский коснулся также вопросов избирательного законодательства, выразив в частности мнение, что пропорциональная система выборов была бы лучше для развития партийной демократии. Он отметил, что одномандатные депутаты все же ближе к местной власти "и это не всегда имеет положительный" характер, так как "федеральный парламент должен иметь центростремительную силу".

"Может быть, [стоит] продумать перенос выборов", - продолжил Жириновский, пояснив, что ему "просто жалко чиновников", которые из-за выборов в начале сентября все лето работают. "А если мы будем делать как выборы президента - в марте или в апреле... пусть летом отдохнут люди", - заметил лидер ЛДПР, напомнив, что "при советской власти всегда в марте были выборы".

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
Реклама на ТАСС
ТНТ будет показывать сериал "Слуга народа" на своей онлайн-платформе Premier
Представитель телеканала заявил, что показ первых трех серий в эфире ТНТ был маркетинговым ходом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС