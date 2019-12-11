Жириновский предложил Путину сделать новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ряде идей, которые поддерживает партия, в том числе - об объявлении 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул. Беседа главы государства с парламентарием состоялась поздно вечером в среду в Кремле по случаю предстоящего 30-летия ЛДПР.

"Мы предложили 31 декабря [сделать выходным днем], и где-то уже губернаторы приняли [такое] решение", - сказал Жириновский. Январские же праздники, по мнению лидера ЛДПР, можно сократить: "Третьего [января] - на работу".

Остальные же дни январских праздников, как считает парламентарий, можно добавить человеку индивидуально к отпуску. "Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы", - подчеркнул глава ЛДПР.

Жириновский коснулся также вопросов избирательного законодательства, выразив в частности мнение, что пропорциональная система выборов была бы лучше для развития партийной демократии. Он отметил, что одномандатные депутаты все же ближе к местной власти "и это не всегда имеет положительный" характер, так как "федеральный парламент должен иметь центростремительную силу".

"Может быть, [стоит] продумать перенос выборов", - продолжил Жириновский, пояснив, что ему "просто жалко чиновников", которые из-за выборов в начале сентября все лето работают. "А если мы будем делать как выборы президента - в марте или в апреле... пусть летом отдохнут люди", - заметил лидер ЛДПР, напомнив, что "при советской власти всегда в марте были выборы".