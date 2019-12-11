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Умер последний французский ветеран авиаполка "Нормандия - Неман"

Андре Пейрони было 99 лет

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Последний французский ветеран полка "Нормандия - Неман" авиамеханик Андре Пейрони умер в возрасте 99 лет во Франции. Сообщение об этом опубликовало в среду на своей странице в Twitter посольство России в Париже.

"Андре Пейрони, последний французский ветеран авиаполка "Нормандия - Неман", ушел в ночь на 10 декабря. Искренние соболезнования от лица российского народа, благодарность за его подвиг, - говорится в тексте. - Вечная память тебе, наш французский друг".

Французская добровольческая истребительная эскадрилья "Нормандия" была создана в 1942 году и в соответствии с советско-французским соглашением базировалась на территории СССР. Соединение принимало участие в боевых действиях с 1943 года и было преобразовано в одноименный отдельный истребительный авиационный полк.

В ноябре 1944 года за заслуги в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман полк стал называться "Нормандия - Неман". Он принимал участие в Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме немецких войск в Восточной Пруссии (1945). Всего в составе авиаполка "Нормандия - Неман" воевали 96 французских пилотов, 42 из них погибли.

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