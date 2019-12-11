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В YouTube ужесточили правила, касающиеся содержания публикуемых видеозаписей

Администрация сервиса будет удалять записи, которые содержат оскорбления, касающиеся расовой и половой принадлежности

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация портала YouTube намерена удалять размещаемые на нем записи, содержащие завуалированные угрозы, а также оскорбления, касающиеся расовой и половой принадлежности, сексуальной ориентации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте сервиса.

Представители YouTube отметили, что правила, касающиеся содержания публикуемого видео, были обновлены и ужесточены. "Мы всегда удаляли записи с угрозами в отношении кого-либо, с призывами к преследованию кого-то, а также те, в которых раскрывалась личная информации, - говорится в заявлении. - Теперь нашими правилами запрещаются не только явные угрозы, но и завуалированные или подразумеваемые". Как уточняется, "это включает в себя имитацию насилия в отношении лица или текст, намекающий на то, что может иметь место физическое насилие".

Администрация портала также сообщила, что более не намерена допускать появления на нем записей, которые содержат оскорбления в отношении кого-либо, касающиеся "расовой принадлежности, гендерного самовыражения или сексуальной ориентации". В заявлении подчеркивается, что данные правила будут применяться к тем, кто регулярно размещает видео на YouTube, и к обычным пользователям.

Представители YouTube отметили, что намерены принимать меры в отношении каналов, на которых регулярно размещают записи с нападками на кого-либо. Первоначально речь может идти о лишении данных каналов возможности извлекать финансовую выгоду путем размещения видео. В дальнейшем канал может быть заблокирован. В заявлении констатируется, что все приведенные выше правила касаются также размещаемых пользователями комментариев к записям.

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