NYT: пострадавшим от действий Вайнштейна женщинам могут выплатить компенсации

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах и изнасиловании, совместно с советом директоров его обанкротившейся кинокомпании выработал предварительное соглашение о выплате $25 млн в качестве компенсаций женщинам, пострадавшим от его действий. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, отметив, что по условиям этого соглашения от Вайнштейна не требуется признания вины или выплаты компенсации из его собственных средств.

Ссылаясь на юристов, причастных к выработке соглашения, газета отметила, что оно "в предварительном порядке было одобрено всеми заинтересованными сторонами". В рамках этого соглашения, компенсации должны выплачивать страховые компании, представляющие интересы Weinstein Company. Поскольку она сейчас проходит процедуру банкротства, женщины, обвинявшие Вайнштейна в домогательствах, должны будут выдвигать свои претензии вместе с кредиторами. Общая сумма выплат в рамках урегулирования всех обязательств компании Вайнштейна составит, по данным газеты, $47 млн.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая им за это карьерное продвижение. Впоследствии с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин. Продюсер, отрицающий свою вину, был освобожден под залог в размере $1 млн до суда, который намечен на начало января будущего года.