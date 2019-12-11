Госдума обсудит отмену экзамена по русскому для украинцев и белорусов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, а также обсудит право иностранцев - собственников жилых помещений в РФ выступать принимающей стороной для других граждан из других стран.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Законопроект об отмене такого собеседования для белорусов и украинцев был разработан в рамках поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам совершенствования порядка приобретения российского гражданства и реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Согласно тексту, граждане Белоруссии и Украины, "свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка" и при наличии основания могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

Кроме того, в повестку включено первое чтение законопроекта, который дает возможность для граждан РФ, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, находящихся за границей и владеющих жилыми помещениями на территории России, выполнять обязанности принимающей стороны через представителя. Документом также предлагается уравнять в правах и обязанностях постоянно и временно проживающих иностранцев в части постановки на миграционный учет по месту пребывания.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане не вправе ставить других иностранцев на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Исключения предусмотрены для высококвалифицированных специалистов.