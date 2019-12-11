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В работе Facebook произошел сбой

При этом сообщений о неполадках на территории России не поступало

ТАСС, 12 декабря. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, неполадки в работе Facebook возникли в 14:53 по времени восточного побережья США (22:53 мск) 11 декабря.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, во многих странах Европы, а также в Австралии. Сообщений о неполадках на территории России не поступало.

Около 41% пользователей Facebook не могут зайти в свою учетную запись, еще 38% жалуются на полное отключение сети.

Ранее сайт Downdetector сообщал о сбоях в работе социальной сети Instagram, с которыми столкнулись пользователи из США, стран Европы, а также России, в большей степени жители Санкт-Петербурга. По данным сервиса, пользователи испытывали проблемы с просмотром ленты новостей (около 57%), 21% не могли смотреть стори, еще порядка 20% не могли зайти в свой аккаунт.

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