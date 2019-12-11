{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТНТ будет показывать сериал "Слуга народа" на своей онлайн-платформе Premier

Представитель телеканала заявил, что показ первых трех серий в эфире ТНТ был маркетинговым ходом
Президент Украины Владимир Зеленский AP Photo/Evgeniy Maloletka
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Телеканал ТНТ будет показывать украинский сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли на своей онлайн-платформе Premier, при этом показ сериала в телеэфире ТНТ назвал маркетинговым ходом. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель телеканала.

"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было <...> маркетинговым ходом ТНТ и платформы Premier, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря", - рассказал представитель ТНТ.

Премьера трех первых серий телесериала состоялась 11 декабря, показ сериала анонсировали как телепремьеру. Ранее телеканал не предупреждал о решении показа сериала на онлайн-платформе.

Представитель телеканала ТНТ добавил, что на платформе будет показан первый сезон сериала.

О сериале

По сюжету сериала, главный герой - учитель истории Василий Голобородько настолько разозлен всем, что происходит вокруг - коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Сериал придумала студия "Квартал 95" - компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале 1+1 прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. Также сериал был куплен стриминговым сервисом Netflix под названием Servant of the People.

Кроме Зеленского, который известен как актер комедийных фильмов "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе", "8 лучших свиданий", в сериале сыграли Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Елена Сумская, Михаил Полицеймако и другие.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
"Известия": СФ поддержал законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан
По словам автора законопроекта Александра Старовойтова, к документу есть ряд замечаний и он готов его доработать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС