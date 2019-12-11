ТНТ будет показывать сериал "Слуга народа" на своей онлайн-платформе Premier

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Телеканал ТНТ будет показывать украинский сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли на своей онлайн-платформе Premier, при этом показ сериала в телеэфире ТНТ назвал маркетинговым ходом. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель телеканала.

"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было <...> маркетинговым ходом ТНТ и платформы Premier, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря", - рассказал представитель ТНТ.

Премьера трех первых серий телесериала состоялась 11 декабря, показ сериала анонсировали как телепремьеру. Ранее телеканал не предупреждал о решении показа сериала на онлайн-платформе.

Представитель телеканала ТНТ добавил, что на платформе будет показан первый сезон сериала.

О сериале

По сюжету сериала, главный герой - учитель истории Василий Голобородько настолько разозлен всем, что происходит вокруг - коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Сериал придумала студия "Квартал 95" - компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале 1+1 прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. Также сериал был куплен стриминговым сервисом Netflix под названием Servant of the People.

Кроме Зеленского, который известен как актер комедийных фильмов "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе", "8 лучших свиданий", в сериале сыграли Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Елена Сумская, Михаил Полицеймако и другие.