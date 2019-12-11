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Глава МЧС заявил о росте числа масштабных катаклизмов в мире в четыре раза

Евгений Зиничев призвал не терять голову при чрезвычайных ситуациях и всегда быть к ним готовыми

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Частота катаклизмов, происходящих в мире, с 1980-х годов выросла в четыре раза, а ущерб от них - в шесть раз. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

"Мы должны признать, что частота и масштабы чрезвычайных ситуаций как у нас, так и в мире, по данным РАН, с 80-х годов увеличилась в четыре раза, а ущерб от них возрос более чем в шесть раз. И причина не только в глобальном потеплении, скорее - это следствие. Проявления природных катаклизмов с каждым годом становятся все более агрессивными. Возможно, это характерно при смене природных циклов, но в силу краткосрочности истории метеонаблюдений нам трудно ответить на этот вопрос", - сказал Зиничев.

Министр призвал не терять голову при чрезвычайных ситуациях и всегда быть к ним готовыми.

Согласно докладу о гуманитарной ситуации в мире, подготовленному Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в 2020 году может быть установлен рекорд по количеству нуждающихся в помощи людей - 168 млн человек. Из них 109 млн - это наиболее уязвимые слои населения, для помощи которым гуманитарным агентствам требуется почти $29 млрд. В 2019 году количество нуждающихся в помощи людей оказалось на 22 млн больше, чем годом ранее, в основном они пострадали из-за различных конфликтов и природных катаклизмов. Для осуществления гуманитарных программ агентствам ООН было выделено $16 млрд. При этом помощь удалось оказать 61,3 млн человек в 22 государствах.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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