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Четыре проекта могут претендовать на гранты в сфере культуры от Росмолодежи

Размер грантов - 2 млн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Четыре проекта стали победителями всероссийской образовательной программы "Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях" и могут претендовать на гранты в 2 млн рублей. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба мастерской управления "Сенеж".

Программа разработана для поиска и помощи перспективным региональным культурным проектам. К участию приглашались организаторы и идеологи фестивалей, арт-пространств, галерей, независимых издательств, дизайнерских и проектных бюро и других подобных инициатив. Лауреатами первой степени стали проекты: "Деревнястайл", республика Татарстан, "Соленое ухо" из Москвы, Центр наблюдения и исследования современного искусства Artservatory Хабаровского края и "Полигон 2.0" из Чувашской республики.

Как уточнили в пресс-службе, эти проекты "рекомендованы экспертной комиссией программы для получения грантов Федерального агентства по делам молодежи в размере 2 млн рублей".

По данным организаторов, еще пять проектов заняли второе место и могут рассчитывать на гранты в 1 млн рублей. Авторы проектов, занявших третье место, могут получит по 750 тыс. рублей на реализацию своих инициатив.

"Мы с огромным интересом будем следить за успехами выпускников мастерской управления "Сенеж", ведь благодаря творческой энергии участников, трудолюбию, стремлению к развитию, жизнь окружающих людей становится лучше" - приводит пресс-служба слова проректора по образованию мастерской управления "Сенеж" Наталии Мандровой.

О конкурсе

Как отметили организаторы, в конкурсе принимали участие 857 проектов со всей страны. В финал прошли 34 команды из 21 региона России. Образовательная программа длилась три месяца, когда с участниками работали менторы и кураторы по тематическим направлениям. Специалисты отрасли провели лекции и тренинги на темы: финансовая модель, коммерческие проекты, фандрайзинг, искусство презентации, ораторское мастерство и ряд других, уточнили в пресс-службе.

Программа "Культурная инициатива" - совместный проект мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Universal University, создана по инициативе Роспатриотцентра и реализуется в рамках исполнения Национального проекта "Образование" и Федерального проекта "Социальная активность".

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