"Известия": СФ поддержал законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект депутата от партии ЛДПР Александра Старовойтова о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на отзыв комитета верхней палаты парламента.

Старовойтов подтвердил изданию получение положительного отзыва Совета Федерации. По его словам, к документу есть ряд замечаний и он готов его доработать.

"Если следовать доводам о том, что мы идем по пути декриминализации законодательства, то статью УК РФ 319 "Оскорбление представителя власти" нужно тоже отменять. Но если нет, то пусть норма будет зеркальной и чиновник несет ответственность за свои слова", - сказал Старовойтов изданию.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству полагает возможным поддержать концепцию представленного проекта федерального закона", - цитирует газета официальный отзыв на инициативу за подписью председателя комитета Андрея Клишаса.

В комитете СФ отметили, что разделяют позицию автора законопроекта об актуальности данного вопроса, при этом считают необходимым обосновать введение дополнительных норм правового регулирования, поскольку Кодекс об административных нарушениях (КоАП) уже содержит статью 5.61 "Оскорбление", предусматривающую ответственность за такое нарушение. "Обращаем внимание, что пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных или данных правоприменительной практики, позволяющих сделать вывод о недостаточности существующего правового регулирования", - говорится в отзыве.

В комитете верхней палаты парламента выразили мнение, что введение новой нормы может повлечь конкуренцию с положениями ч. 3 ст. 286 "Превышение должностных полномочий" Уголовного кодекса.

Законопроект об ответственности чиновников за оскорбления

Законопроект об уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан был внесен в Госдуму депутатом Старовойтовым в сентябре. Автор инициативы предлагал наказывать за оскорбление, нанесенное человеку должностным лицом при исполнении служебных обязанностей, штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей. Также законопроектом предусматривались и тюремные сроки от 3 до 5 лет в случаях, если оскорбления сопровождались насилием или угрозами его применения. Однако правительство не поддержало эту инициативу, указав в официальном отзыве, что в КоАП уже предусмотрена ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

10 декабря президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал предложение о введении ответственности для чиновников за оскорбления граждан, отметив, что необходимо продумать детали инициативы и отрегулировать нормативную базу.