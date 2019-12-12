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Опрос: более 60% россиян держат в автомобиле средства самообороны

Среди самых популярных средств самообороны - небоевые ножи, ломики, клюшки для гольфа, монтировки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 60% российских водителей держат в своих автомобилях средства самообороны. Чаще всего это предметы, не требующие лицензии, следует из результатов опроса онлайн-сервиса по обслуживанию авто Uremont, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Согласно данным опроса, большая часть российских автомобилистов (3724 человека из 6193 опрошенных - то есть 60,1%) имеет при себе различные средства для самозащиты, - говорится в исследовании. - При этом 33,5% автомобилистов вообще не видят смысла в хранении и использовании средств для самообороны, а 6,4% респондентов признались, что даже при наличии в машине средств самообороны воспользоваться ими они бы не смогли".

Опрос проводился осенью 2019 года экспертами Uremont среди 6193 клиентов сервиса: мужчин и женщин (50/50) в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих личные автомобили и пользующихся транспортным средством.

Самыми популярными средствами самообороны стали предметы, не требующие лицензии, в частности светошумовые устройства, небоевые ножи, ломики, клюшки для гольфа, монтировка и другое "оружие" ударно-дробящего и колюще-режущего действия. Таким образом вооружено почти 23,6% автомобилистов.

Следом идут газовые и перцовые баллончики, ими пользуются около 16,3% опрошенных водителей, а также подручные средства вроде бейсбольной биты - 14,8%. Более серьезными предметами, требующими разрешения на хранение (например, травматический пистолет), пользуется около 3,4% опрошенных.

"Реже всего в целях безопасности применяется электрошокер - к его помощи прибегает лишь 2% владельцев автомобилей", - отмечается в исследовании.

Uremont - проект Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2017 года. Включен в направление "Телематические информационные системы" рынка НТИ "Автонет". Проект одобрен рабочей группой для масштабирования в рамках реализации дорожной карты. Представляет собой онлайн-сервис по обслуживанию автомобилей, с помощью которого можно найти подрядчика для ремонта, клининга, тюнинга автомобиля и оформить ОСАГО. На данный момент к платформе подключено более 16 тыс. чтанций техобслуживания (СТО).

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