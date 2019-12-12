Ремонт судна Silver Way после пожара завершили

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Южной Корее завершили ремонт судна Silver Way, на котором в ноябре произошел пожар в Японском море недалеко от южнокорейского порта Пхохан. В ближайшее время судно продолжит работу на прежнем маршруте, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор компании - оператора судна "Ист лайн шиппинг" Владимир Поздняков.

Пожар на судне, перевозившем 2,5 тыс. тонн древесины, произошел 18 ноября, на борту находились 13 российских моряков. В результате пожара никто не пострадал. Судно отбуксировали в порт Пхохан для ремонта, а экипаж разместили в отеле, позже людей перевели на судно.

"Закончили ремонт вчера,... планирую, что вечером или завтра утром судно уйдет в рейс", - сообщил Поздняков.

Ранее он сообщил ТАСС, что судно застраховано и страховка покрывает все риски. Когда произошел пожар, Silver Way шло из порта Находка в порт Нинбо, Китай. Груз огнем не поврежден, и судно должно после ремонта продолжить рейс.

Судно Silver Way работает под флагом Сьерра-Леоне. Оно построено в 1991 году, его длина 85,7 м, ширина - 15 м, дедвейт - 3501 тонн.