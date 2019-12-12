"Известия": более четверти россиян опасаются увольнения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter.

В ходе исследования были изучены настроения около 20,5 тыс. россиян на рынке труда в четвертом квартале 2019 года и сформирован "индекс самочувствия соискателей".

Согласно опросу, 26% респондентов ответили, что для них существует или "скорее" существует угроза увольнения работодателем (9% и 17% соответственно). Отмечается, что это на 2% выше показателей прошлого квартала и на 1% - результатов прошлого года. При этом треть (33%) опрошенных выразили уверенность, что сохранят место на работе.

По данным исследования, больше всего опасаются увольнения работники в сфере безопасности (индекс стабильности составляет 0,15 при возможных значениях от -1 до 1), банков и инвестиций (0,18), управления персоналом (0,19), транспорта (0,23), продаж и закупок (по 0,22). Меньше всего страх увольнения испытывают те, кто работают в отраслях науки и образования (0,44), добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники НКО (0,42), а также рабочий персонал (0,4).

При этом в ближайшие пару месяцев в российских компаниях собираются уволить лишь 0,4% рабочей силы (281 тыс. человек), пишет издание со ссылкой на данные по состоянию на 6 ноября, которые Минтруд представил в российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Больше остальных рискуют потерять работу занятые в сферах транспорта (26,6 тыс. человек находятся под угрозой увольнения), финансов и банков (20,9 тыс. человек) и производства электрооборудования (16,7 тыс.).

Согласно данным Минтруда на конец ноября, число официально зарегистрированных безработных в РФ составляет 661,43 тыс. человек.