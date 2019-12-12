В районе ЕАО формируют запасы угля на котельных после претензий прокуратуры

ТАСС, 12 декабря. Теплоснабжающие организации в Биробиджанском районе Еврейской АО после проверки прокуратура формируют запасы топлива на котельных, где его нет в необходимом количестве. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

Режим ЧС в ЕАО ввели осенью 2019 года. В 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, из-за нехватки топлива котельные не были готовы к зиме. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Регион работает над этими проблемами совместно с Минстроем, Минфином и другими структурами. Федеральная казна направляла в область дополнительные деньги на закупку угля и ремонт котельных.

"В районе на разных складах топлива достаточно, создан сорокапятидневный запас, которого хватит до середины января. Однако на ряде котельных нет площадок для хранения объема неснижаемого семисуточного запаса угля. Организации после проверки изыскивают способы обустроить такие площадки у котельных и сформировать необходимый запас", - сказал представитель администрации района.

Прокуратура Еврейской АО, как сообщается на сайте, проверила работу ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс", которая снабжает теплом поселения района. На котельных сел Птичник, Найфельд, Желтый Яр, в селе Валдгейм не было семисуточного запаса топлива. Руководству было внесено представление, также возбуждены административные дела. Проверка снабжения теплом в районе продолжается.

В администрации Биробиджанского района агентству сообщили, что все котельные работают в штатном режиме. Семисуточный запас топлива на всех котельных будет обеспечен до новогодних праздников. Жалоб от людей на холод в домах не поступает. "Исключение составляет село Птичник, где на котельных идет замена котлов в рамках модернизации за счет средств, направленных из федерального бюджета. Котельная работает, однако кратковременно снижена температура. Работы завершатся к концу недели", - сказал представитель администрации. В Птичнике сейчас 26 градусов мороза.

В разных населенных пунктах Еврейской АО с начала отопительного сезона периодически возникают проблемы с отоплением. Были сбои в поставках угля и мазута, из-за чего падала температура в домах. Так, в поселке Приамурский, как сообщали региональные СМИ, жители утепляли теплотрассы одеждой, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, считая, что в квартирах холодно из-за ветхости коммуникаций.