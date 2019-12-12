Воздушное сообщение между Сахалином и Кунаширом нарушено из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. В четверг авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курильские острова, Сахалинская область) отменили из-за неблагоприятных погодных условий на южных Курилах. Аэропорт в Южно-Курильске временно не функционирует, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском только что отменили по метеоусловиям в Южно-Курильске, там отменяются самолеты почти при любом ухудшении погоды. Из Южно-Сахалинска он должен был вылететь в 9:15, но затем перенесли на 12:00", - сообщил собеседник агентства. Планируется, что аэропорт Южно-Курильска сможет принимать воздушные суда 13 декабря после улучшения погоды. Информация о количестве пассажиров и о необходимости в предоставлении гостиницы пока не уточняется.

Ранее спасатели Сахалинской области объявили на 12 декабря штормовое предупреждение на территории 13 районов региона, в том числе на Кунашире. Синоптики прогнозировали сильный ветер со скоростью до 24 м/с и снег с дождем. Сейчас в области наблюдается ухудшение погоды. Повсеместно на островах идет снег с дождем, ветра нет, температура воздуха от 0 до плюс 3 градусов.

В остальных аэропортах Сахалинской области - Южно-Сахалинске, Охе и Ногликах - работа аэропортов ведется в штатном режиме.