Историки России и Франции провели дискуссию об уроках Второй мировой войны

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Ведущие историки Франции и России приняли в среду вечером участие в дискуссии об уроках Второй мировой войны. Конференция на эту тему состоялась в Российском духовно-культурном православном центре в Париже по инициативе общественной ассоциации "Франко-российский диалог".

Президент российского Фонда исторической перспективы, член Общественной палаты РФ Наталия Нарочницкая подробно остановилась на событиях, предшествовавших началу второго глобального конфликта. По ее мнению, заключение западными державами осенью 1938 года с нацистским руководством Германии Мюнхенского соглашения о разделе части территории Чехословакии, "дало Берлину карт-бланш на востоке Европы".

В период военных испытаний

Нарочницкая указала на несостоятельность предпринимаемых попыток снять с западных стран ответственность за договоренности в Мюнхене. За их подписанием, напомнила она, вскоре последовала британско-германская декларация о взаимном ненападении. "Мюнхен стал отправной точкой всех дальнейших событий, - полагает российский историк. - После этого Вторая мировая война была неизбежной".

Непонимание природы и целей нацизма многими представителями современной западной историографии констатировал руководитель Франко-германского института европейских исследований Эдуар Юссон. Нацисты, указал он, планировали войну на уничтожение, и разработанный под руководством Гитлера план "Ост" предусматривал ликвидацию или принудительное выселение 50 млн жителей восточной части Европы.

"Эти планы не были реализованы благодаря героизму советских солдат", - подчеркнул он. Глава франко-германского института считает также, что "следует отдать дань мужеству Сталина, не покинувшего Москву во время немецкого наступления осенью 1941 года". "Это помогло сплотить страну и преодолеть самый трудный период военных испытаний", - полагает он.

Решающая роль

О решающей роли СССР в разгроме нацизма во Второй мировой войне говорил на вечере и другой французский военный историк, член редакционной коллегии журнала Guerres et Histoire ("Войны и История") Лоран Анинже. "Важнейший вклад в эту великую Победу внесла Красная армия, - подчеркнул он. - Меня возмущают поэтому попытки принизить ее роль, от которых в западной историографии не отказались и сегодня".

Модератор дискуссии, известный французский писатель и историк Анри де Гроссувр поблагодарил Наталию Нарочницкую, советника-посланника российского посольства в Париже Артема Студенникова, а также французских исследователей за участие в конференции. "Это был полезный, содержательный разговор, особенно актуальный в свете исторических дат - 80-летия начала Второй мировой войны и 75-летия Победы над фашизмом", - считает он.

Генеральный секретарь ассоциации "Франко-российский диалог" Ирина Дюбуа в беседе с корреспондентом ТАСС констатировала огромный интерес парижан к этой конференции. "В зале не было свободных мест, и после завершения основной дискуссии ее участники еще долго отвечали на многочисленные вопросы аудитории, - отметила она. - В наших планах в предстоящем году новые встречи российских и французских историков".