Строительство парка "Три вулкана" на Камчатке планируется начать в 2021 году

ТАСС, 12 декабря. Инвестор туристического парка "Три вулкана" на Камчатке, компания "Роза Хутор", планирует начать строительство первых туристических объектов нового парка параллельно с инфраструктурными в 2021 году, рассказал ТАСС председатель совета директоров компании "Парк "Три вулкана" и курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин.

"На сегодняшний день мы подали заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока с перечнем земельных участков, необходимых для реализации проекта. Вместе с тем ведем переговоры с федеральными и региональными органами государственной власти о строительстве объектов инфраструктуры (по закону именно власти обеспечивают ТОР инфраструктурой - прим. ТАСС). Надеемся, что создание этих объектов начнется в 2021 году. Разумеется, строительство туристических и инфраструктурных объектов будет вестись параллельно", - сказал Бачин. Ранее он сообщал ТАСС, что первые объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году, тогда же ждут и первых туристов.

Соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса заключили 4 сентября на Восточном экономическом форуме в 2019 году между правительством региона, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и компанией-инвестором. В районе сопки Горячей планируют создать место отдыха с 17 километрами горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Предполагается, что курорт ежегодно будут посещать более 400 тыс. человек.

Он отметил, что пока существенных изменений по сравнению с представленным в сентябре текущего года проектом нет, хотя в процессе проектирования расположение и формат объектов будет уточняться. Ядром проекта является курорт "Сопка Горячая", где планируется разместить термальную лагуну, отели, магазины и рестораны. Планируемый объем инвестиций также остался неизменным - 40 млрд рублей.