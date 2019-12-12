План по переселению соотечественников на Камчатке перевыполнен на 45%

ТАСС, 12 декабря. Программа по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, перевыполнен в Камчатском крае на 45% с начала года, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"За 11 месяцев 2019 года в Камчатский край переселились 435 соотечественников, что превышает годовой плановый показатель - 300 человек - на 45 процентов. В текущем году предоставлена социальная поддержка 169 соотечественникам: 93 людям оказано содействие во временном размещении в период адаптации, из них 33 участника программы с членами семей размещены в центрах временного размещения, расположенных в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть переселенцев на Камчатку трудоспособного возраста и уже работают. Из них 70% имеют профессиональное образование. В частности, в регион прибыли 128 медработников и фармацевтов, 5 научных сотрудников и 38 студентов, 70 индивидуальных предпринимателей.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она переведена на бессрочный режим. Финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств региональных бюджетов.