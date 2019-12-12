В Омске построят медицинский центр для лечения онкозаболеваний и заболеваний крови у детей

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Омской области планирует создать в областном центре специализированный детский онкогематологический центр, который обеспечит детей комплексным лечением онкологических заболеваний и заболеваний крови. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков.

"Ежегодно на территории Омской области выявляется от 65 до 75 случаев онкологической патологии у детей и подростков. Их лечение требует мультидисциплинарного подхода с участием не только детских онкологов, но и других специалистов педиатрического профиля, что возможно только в условиях многопрофильного детского стационара. В здании центра, который обеспечит этот мультидисциплинарный подход, будет размещена амбулаторно-поликлиническое отделение, отделение гематологии на 20 коек, отделение онкологии на 20 коек, станция переливания крови, лабораторная служба, оперблок с отделением реанимации и интенсивной терапии на 6 коек", - рассказал Вьюшков.

Министр добавил, что в конечном итоге создание такого центра позволит повысить выживаемость и качество жизни детей, страдающих онкозаболеваниями. "Детский онкоцентр, который планируется оснастить линейным ускорителем для проведения лучевой терапии, будет располагать возможностью предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи гражданам иностранных государств", - отметил глава омского Минздрава. Сроки реализации и объемы финансирования проекта пока не определены.

По его словам, сейчас специализированная медицинская помощь детям со злокачественными новообразованиями оказывается в Клиническом онкологическом диспансере, где лечение получают дети с онкологическими заболеваниями всех локализаций, кроме гематологической, и в Областной детской клинической больнице, где лечатся дети со злокачественными заболеваниями крови.

"В целом за последние годы благодаря внедрению европейских международных протоколов лечения прогноз и выживаемость детей с такими заболеваниями значительно улучшились. Новейшие технологии позволили добиться пятилетней выживаемости у 80% детей с острыми лимфобластными лейкозами, у 95% детей с лимфогрануломатозом, у 70% детей с нефробластомой", - подытожил министр.