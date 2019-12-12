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Снег и сильный ветер ожидают в Хабаровском крае в ближайшие сутки

Специалисты МЧС просят людей не покидать пределы населенных пунктов

ТАСС, 12 декабря. Сильный снег и ветер до 25 м/с прогнозируют на восточном побережье Хабаровского края в связи с приходом циклона 12 и 13 декабря, сообщается в четверг на сайте хабаровского правительства.

"В ближайшие сутки в Хабаровском крае под влияние непогоды попадут Советско-Гаванский и Ванинский районы. Синоптики передали предупреждение о надвигающемся циклоне. Он принесет с собой обильные снегопады, а также вызовет усиление ветра. Местами порывы могут достигать 20-25 м/с. Снег будут идти днем 12 декабря, а также в ночь на 13 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на погоду в Хабаровском крае окажет влияние циклон, действовавший в соседнем Приморском крае. Возможно возникновение чрезвычайных происшествий. Главам муниципальных районов выслали предупреждение. Специалисты МЧС просят местных жителей не покидать пределы населенных пунктов, не выходить в море, отменить туристические походы.

Теги
РоссияХабаровский край
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