Власти Москвы поддерживают идею открытия прямого авиасообщения с Мехико

МЕХИКО, 12 декабря. /ТАСС/. Появление прямого авиасообщения между столицами России и Мексики внесло бы вклад в углубление сотрудничества двух стран. Такое мнение высказал в среду на встрече с руководством мэрии Мехико министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Возглавляемая им делегация из российской столицы ранее на этой неделе провела серию переговоров с представителями властей и деловых кругов мексиканского мегаполиса. "Мы практически на всех встречах говорили о необходимости оказать содействие нашим авиакомпаниям в открытии прямого воздушного сообщения между Москвой и Мехико, потому что это, несомненно, поспособствовало бы и развитию деловых контактов", - сказал Черемин.

"Это было бы замечательно", - отметила со своей стороны генеральный координатор по международным делам столицы латиноамериканской страны Диана Аларкон Гонсалес.

В настоящее время прямое авиасообщение между Москвой и Мехико отсутствует. Чартерные рейсы в Россию выполняются из курортного города Канкун в штате Кинтана-Роо на карибском побережье латиноамериканской страны.