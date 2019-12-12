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Власти не будут участвовать в возвращении найденного в Японии катера из Приморья

Официальные органы власти и спасатели не имеют для этого полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Дальнейшую судьбу катера, который пропал с шестью рыбаками на борту в Приморском крае в конце октября и был найден у берегов Японии, должны решить владельцы, поскольку он принадлежит частному лицу, заявили ТАСС в четверг Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Информация о пропаже шести рыбаков на катере, отправившихся на промысел в залив Владимира в Ольгинском районе Приморского края, поступила 27 октября. Накануне катер обнаружили в японских водах береговой охраной Японии.

"Так как катер принадлежит физическому лицу, его дальнейшую судьбу решит владелец, или его наследники. Власти, оперативные службы и надзорные органы не имеют, в данном случае, полномочий для этой работы. Что касается рыбаков, то пока они числятся пропавшими без вести, но, по заявлению родственников, суд в этой ситуации может признать их погибшими", - пояснил представитель прокуратуры.

По информации Морского спасательного координационного центра Владивосток, катер вытащили на японский берег и определили его регистрационный номер. Он совпал с номером катера, который искали все это время. Людей на борту судна не было.

Теги
РоссияПриморский край
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