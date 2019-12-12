{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы и Мехико подписали программу сотрудничества до 2022 года

Согласно программе, особое внимание уделят взаимодействию в сферах туризма и дорожно-транспортной инфраструктуры

МЕХИКО, 12 декабря. /ТАСС/. Столицы России и Мексики договорились развивать многовекторное двустороннее сотрудничество на период до 2022 года. Соответствующую программу подписали в среду статс-секретарь правительства Мехико Роса Родригес Веласкес, генеральный координатор по международным делам Диана Аларкон Гонсалес и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

На торжественной церемонии, состоявшейся в здании мэрии Мехико, присутствовали представители властей обоих мегаполисов и посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.

"Мы надеемся, что эта программа положит начало продуктивным отношениям, которые пойдут на благо нашим городам и их жителям", - сказала Веласкес. Она отметила, что заключение этой договоренности стало "первым сближением" между властями Москвы и новой администрацией Мехико, приступившей к работе в конце 2018 года. Согласно программе, особое внимание будет уделяться взаимодействию в сферах культуры, здравоохранения, спорта, туризма и безопасности, а также развитию экономики и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"От имени правительства Москвы я хотел бы поблагодарить мэрию города Мехико за эту плодотворную работу, которая вот уже более трех лет помогает населению наших двух мегаполисов жить в более благоприятной, комфортной, удобной и безопасной среде", - заявил Черемин. По его словам, Мехико - "очень важный партнер" Москвы в Латинской Америке. Он добавил, что российская столица готова делиться своим опытом в развитии транспортной инфраструктуры, информационных технологий и других областях, а также предпринимать усилия для увеличения потока туристов.

Теги
МексикаРоссия
Реклама на ТАСС
Ученые: изменение климата сдвинет лесотундру Сибири на 100 км севернее к 2050 году
Это приведет к расширению зоны земледелия в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС