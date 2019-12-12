Власти Москвы и Мехико подписали программу сотрудничества до 2022 года

МЕХИКО, 12 декабря. /ТАСС/. Столицы России и Мексики договорились развивать многовекторное двустороннее сотрудничество на период до 2022 года. Соответствующую программу подписали в среду статс-секретарь правительства Мехико Роса Родригес Веласкес, генеральный координатор по международным делам Диана Аларкон Гонсалес и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

На торжественной церемонии, состоявшейся в здании мэрии Мехико, присутствовали представители властей обоих мегаполисов и посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.

"Мы надеемся, что эта программа положит начало продуктивным отношениям, которые пойдут на благо нашим городам и их жителям", - сказала Веласкес. Она отметила, что заключение этой договоренности стало "первым сближением" между властями Москвы и новой администрацией Мехико, приступившей к работе в конце 2018 года. Согласно программе, особое внимание будет уделяться взаимодействию в сферах культуры, здравоохранения, спорта, туризма и безопасности, а также развитию экономики и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"От имени правительства Москвы я хотел бы поблагодарить мэрию города Мехико за эту плодотворную работу, которая вот уже более трех лет помогает населению наших двух мегаполисов жить в более благоприятной, комфортной, удобной и безопасной среде", - заявил Черемин. По его словам, Мехико - "очень важный партнер" Москвы в Латинской Америке. Он добавил, что российская столица готова делиться своим опытом в развитии транспортной инфраструктуры, информационных технологий и других областях, а также предпринимать усилия для увеличения потока туристов.