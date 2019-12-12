{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уральские разработчики представят южную комплектацию арктического вездехода в 2020 году

Машина сможет работать при экстремально высоких температурах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Уральская компания "Вездеходы Макарова" в 2020 году представит южную модификацию снегоболотоходов "Бурлак" для Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.

"В настоящий момент ведутся переговоры с одной из компаний из Эмиратов, Дубай. Мы планируем в первом полугодии 2020 адаптировать машину, получить некое техническое заключение от партнеров по результатам и договориться о сотрудничестве. <…> [Будет] комплектация для стран с теплым климатом. Интересы есть с африканских стран, есть интерес со стороны Вьетнама в нашей машине", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в имеющейся машине будет на разных уровнях доработана система охлаждения, чтобы автомобиль мог работать при экстремально высоких температурах.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была протестирована грузо-пассажирская версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах. Первый "Бурлак" был разработан в 2016 году, он стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов.

В среду в Екатеринбурге представили фильм об экспедиции "Север рядом" на вездеходах вдоль побережья Северного Ледовитого океана.

Цель прошедшей весной арктической экспедиции - доказать, что многие населенные пункты российского Севера при наличии новейших вездеходов не так далеки и отрезаны от цивилизации, как кажется. Поход начался 6 марта в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), а завершился 4 апреля в Анадыре (Чукотский автономный округ). За 29 дней участники преодолели на вездеходах более 6000 км вдоль северо-восточного побережья России.

Теги
ОАЭРоссия
Реклама на ТАСС
Ученые: изменение климата сдвинет лесотундру Сибири на 100 км севернее к 2050 году
Это приведет к расширению зоны земледелия в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС