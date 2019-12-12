Уральские разработчики представят южную комплектацию арктического вездехода в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Уральская компания "Вездеходы Макарова" в 2020 году представит южную модификацию снегоболотоходов "Бурлак" для Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.

"В настоящий момент ведутся переговоры с одной из компаний из Эмиратов, Дубай. Мы планируем в первом полугодии 2020 адаптировать машину, получить некое техническое заключение от партнеров по результатам и договориться о сотрудничестве. <…> [Будет] комплектация для стран с теплым климатом. Интересы есть с африканских стран, есть интерес со стороны Вьетнама в нашей машине", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в имеющейся машине будет на разных уровнях доработана система охлаждения, чтобы автомобиль мог работать при экстремально высоких температурах.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была протестирована грузо-пассажирская версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах. Первый "Бурлак" был разработан в 2016 году, он стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов.

В среду в Екатеринбурге представили фильм об экспедиции "Север рядом" на вездеходах вдоль побережья Северного Ледовитого океана.

Цель прошедшей весной арктической экспедиции - доказать, что многие населенные пункты российского Севера при наличии новейших вездеходов не так далеки и отрезаны от цивилизации, как кажется. Поход начался 6 марта в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), а завершился 4 апреля в Анадыре (Чукотский автономный округ). За 29 дней участники преодолели на вездеходах более 6000 км вдоль северо-восточного побережья России.